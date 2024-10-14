Львовского таможенника, который украл 16 тысяч долларов, восстановили на работе

Чиновник был задержан в 2023 году в момент получения крупной взятки

Во Львовской области суд восстановил в должности инспектора оперативного отдела № 2 управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил областной таможни Сергея Бутова. Его задерживали сотрудники Государственного бюро расследований осенью прошлого года.

Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Львовский окружной административный суд признал недействительными решения Львовской таможни от 26 января 2024 года о применении дисциплинарного взыскания и увольнении Бутова с занимаемой должности.

Также суд обязал Львовскую таможню взыскать в пользу Бутова 151 866 гривен с отчислением налогов, сборов и обязательных платежей.

Сергея Бутова задержали в конце ноября — начале декабря 2023 года во время получения взятки в 16 тысяч долларов США. По данным Офиса генерального прокурора Украины, чиновник требовал 38 тысяч долларов за ввоз на территорию Украины строительных материалов под видом гуманитарной помощи.

Государственное бюро расследований сообщало, что в августе прошлого года Бутов получил 22 тысячи долларов за беспрепятственный пропуск на территорию Украины товаров под видом гумпомощи и без оплаты таможенных пошлин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве задержали топ-менеджера "Энергоатома" при получении взятки в размере 100 тысяч гривен. Он был арестован прямо возле офиса компании.