Придумывала диагнозы уклонистам. Во Львове на взятке попалась врач психбольницы

Заведующая отделением Львовской областной психбольницы оценивала свои услуги в 1000 долларов с клиента

Во Львове сотрудники управления стратегических расследований совместно с военной контрразведкой СБУ задержали на получении взятки заведующую 10-м отделением Львовской областной клинической психиатрической больницы Викторию Шахову.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Шахова получала деньги за установление фиктивного диагноза военнообязанным для уклонения от службы в Силах обороны Украины. По данным следствия, она оценивала свои услуги в 1000 долларов с одного клиента.

Шахову задержали в момент получения части взятки, а именно — в 600 долларов.

В самой Львовской областной психиатрической больнице отказались давать комментарии по этому поводу. Тем временем правоохранительные органы готовят подозрение Шаховой по факту получения неправомерной денежной выгоды.

После этого материалы дела будут переданы в суд. Если вина Шаховой будет доказана, ей может грозить длительный срок тюремного заключения.

Напомним, 4 октября, Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына в незаконном обогащении. У них обнаружили только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку из-за ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.