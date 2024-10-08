Коррупция в МСЭК: сколько взяточников получили реальные сроки
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Почему в МСЭК процветает коррупция
В Украине в последние недели произошел ряд громких коррупционных скандалов в медико-социальных экспертных комиссиях. Но несмотря на общественный резонанс и громкие обещания чиновников, реальные наказания коррупционеры в МСЭК так и не получили.
Об этом пишет Экономическая правда. Журналисты проанализировали Реестр судебных решений и нашли информацию о 216 преступлениях с участием МСЭК за последние три года.
Отмечается, что в 44 из них обвиняемыми являются врачи или члены комиссии. Типичными обвинениями в этих производствах являются статьи 369-2 (злоупотребление влиянием), 368 (взятка), 358 (подделка документов), 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и 368-5 (незаконное обогащение).
Хотя эти статьи предусматривают весьма жесткое наказание, однако реального тюремного срока никто из них не получил. В большинстве своем, они получают испытательный срок даже без конфискации имущества.
Из 44 случаев судебного разбирательств с участием членов МСЭК и врачей в 32 их признали виновными. Но лишь в 6 случаях приговор включал лишение свободы в том или ином виде, остальные обошлись штрафами или запретом занимать должности.
Лишь по двум из этих приговоров подсудимые были лишены свободы без условий. Однако и тут есть подвох — эти рассмотрения касались событий в 2020-21 годах и оба были обжалованы в апелляции. В первом случае судебное разбирательство продолжает до сих пор, а во втором наказание заменили на штраф в 85 тысяч гривен.
"Безнаказанность подпитывает вседозволенность, что приводит к новым случаям коррупции. Отсутствие реальных приговоров только усиливает чувство безнаказанности среди чиновников", — резюмирую авторы материала.
Напомним, что на фоне скандала с главой МСЭК Хмельницкой области Татьяной Крупой, дома у которой нашли более 6 млн долларов, в некоторых областях начаты усиленные проверки.
Самой Крупе суд назначил меру пресечения. Уже известно, какой залог она должна внести.