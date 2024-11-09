Россиянам раздают квартиры, а местных оставили без тепла: как живет Мариуполь (фото, видео)

Проблемы города никуда не делись

Захватчики продолжают завозить "колонизаторов" в оккупированный Мариуполь и дают им условия для жизни. В это же время коренным жителям приходится терпеть настоящие издевательства.

В частности на днях в сети появилось видео, на котором видно, как радостная женщина рассказывает о том, что ей восстановили разрушенную квартиру. Впрочем, оказалось, что "мариупольчанка" на самом деле из далекой и холодной Тюменской области.

Видеозапись была обнародована в местных telegram-каналах, после чего жители Мариуполя обратили внимание на то, что у женщины очень нетипичное для города произношение.

Поскольку в сети ничего скрыть невозможно, то информацию о женщине быстро нашли. Как оказалось, она живет в Новом Уренгое, что за Уралом.

"Потом вот такие персонажи с такими же неподдельными эмоциями будут рассказывать, что в Мариуполе вообще никогда не было никаких украинцев, это русская земля и т.д.", — отреагировал на эту информацию блогер Денис Казанский.

Что касается коренных жителей, то россияне продолжают над ними издеваться как могут. Например, в сети заметили, что коммунальщики доставили платежки в разрушенный российским вторжением дом. Чтобы бумажки не улетели, они весьма показательно придавили их куском из разрушенной стены.

И это не единственный "треш", который творится в городе. Согласно сообщению Мариупольского горсовета, оккупанты остановили "капитальный ремонт" на улице Олимпийской до весны. Жители дома в свою очередь обнаружили, что россияне раскроили швы, украли батареи и уехали обратно в Россию.

Как люди будут там зимовать по всей видимости никого не интересует. В горсовете также отмечают, что замороженные ремонты и отсутствие отопления это повсеместная картина для Левобережного района.

Напомним, что с оккупации Мариуполя прошло почти 2,5 года, однако ситуация в городе становится все хуже. И хотя оккупационные власти заявляют, что прилагают усилия к восстановлению города, все не так "радужно".