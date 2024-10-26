В домах холодно, а люди выстраиваются в очередь за едой: как живет Мариуполь в оккупации (фото)

Жизнь в городе во время оккупации нельзя назвать легкой

В оккупированном Мариуполе гуманитарная ситуация продолжает оставаться стабильно плохой. Однако приближение холодного сезона вводит дополнительные ограничения.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, отопление в городе включили менее чем в половине домов. Тем временем советник городского мэра Петр Андрющенко отметил, что очереди за бесплатной кашей и булкой хлеба становятся все длиннее.

"Оккупанты обещали начать отопительный сезон в захваченном городе 16 октября. Но все пошло не по плану. Лишь 24 октября псевдовласть рапортовала о подаче тепла в дома. Однако и здесь, как оказалось, все не сработало. Жители массово пишут, что в домах холодно", — сообщают в горсовете.

Согласно сообщениям оккупационной администрации, в городе отопление получили 523 дома, что это менее 50% от всего количества домов.

В Мариупольском горсовете отмечают, что дома и теплотрассы не были подготовлены оккупантами к зиме, а потому им остается лишь кормить местных жителей обещаниями. При этому же становится понятным, что эту зиму они тоже проведут в холоде.

Тем временем Андрющенко показал снимки того, как местные жители выстраиваются в очереди за бесплатной едой. На фотографиях видно, что преимущественно это пожилые люди.

Напомним, что с оккупации Мариуполя прошло почти 2,5 года, однако ситуация в городе становится все хуже. И хотя оккупационные власти заявляют, что прилагают усилия к восстановлению города, все не так "радужно".