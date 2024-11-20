На Рівненщині через пожежу загинули троє дітей: за справу береться поліція (фото)

Причину займання встановлюють фахівці

У селі Певжа Дубенського району Рівненської області сталася трагедія: у будинку, де проживала багатодітна родина. Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей.

Про це повідомили у поліції Рівненщини. В ДСНС показали наслідки пожежі.

Попередньо встановлено, що 28-річна мати поклала своє місячне немовля спати в одній з кімнат будинку, а сама пішла до літньої кухні готувати їжу. В іншій кімнаті залишились гратись троє синів — двоє 4-річних та 2-річний. Четверо старших дітей на той момент перебували у школі.

Через деякий час сусіди, що побачили дим, забігли до будинку і повідомили, що він горить. Батько дітей, який перебував на роботі, одразу повернувся додому та викликав швидку допомогу. Пожежу вдалося загасити силами місцевих жителів.

Троє дітей загинули, немовля вдалося врятувати. Чотирьох хлопчиків доправили до медиків, але, на жаль, лікарі одразу не змогли врятувати одного з них. Двох інших намагалися врятувати в реанімації, але вони також померли. Немовля госпіталізували, але його життю вже нічого не загрожує.

Слідчі проводять досудове розслідування. Причину займання встановлюють фахівці.

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