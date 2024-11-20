В Тернополе второй день ищут злодея, избившего женщину в магазине (видео)

Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения

В Тернополе полиция разыскивает мужчину, совершившего нападение на женщину в супермаркете на бульваре Тараса Шевченко. Инцидент произошел еще 22 октября, а парень попал на камеры видеонаблюдения. Однако молодого человека до сих пор не нашли.

На обнародованной видеозаписи виден молодой человек в спортивном костюме с капюшоном, который вошел в торговое заведение. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность злоумышленника.

Любую информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефонам: (0352) 27-11-70, 097-999-12-69 или по номеру экстренного вызова "102".

По данным правоохранителей, пострадавшая жительница Тернополя получила телесные повреждения. В настоящее время продолжается расследование дела по установлению всех обстоятельств происшествия и степени тяжести нанесенных травм.

Справка. Согласно Уголовному кодексу Украины, наказание за нанесение телесных повреждений варьируется в зависимости от их тяжести. Законодательство различает легкие (статья 125), средние (статья 122) и тяжкие (статья 121) телесные повреждения.

На определение меры наказания влияют дополнительные факторы: состояние злоумышленника при совершении преступления, наличие отягчающих обстоятельств и предварительных правонарушений.

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