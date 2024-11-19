Историк объяснил, где искать таинственную рыбу "мынь", которую воспевали украинские писатели

Рыба встречается сейчас только в одной реке на родине Квитки-Основьяненко

Мынь (другое название налим) – рыба, которая осталась в основном в литературных описаниях и почти исчезла из украинских водоемов. А это, между прочим, уникальный биологический вид, который в свое время являлся обычным блюдом для украинцев.

Известный историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины и автор колонок в "Локальной истории" Вадим Назаренко рассказал, что в классической литературе мынь встречается довольно часто. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Самый яркий пример – произведение Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма", где автор подробно описывает блюдо из этой рыбы. Сотник Никита Забреха и писарь Павел Пистряк потребляют "перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, далі захододжуваний борщ з линам, а там юшку з МИНЬКАМИ та з пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого".

Рыба Минь

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Мынь попал в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Интересно, что когда-то мынь был обычным блюдом для украинцев. Его готовили в разных вариациях – от ухи до печеной рыбы. Сейчас он превратился в раритетный биологический вид, о котором напоминают разве что литературные произведения. Его не найдешь в реках вокруг Конотопа.

"Да и на малой родине Квитки-Основьяненко эта, рыба, если верить экологам, встречается только в одной реке. Остальные съели не сотник Забреха, а реальные люди – наши с вами предки. Точнее не съели, а повлияли на экологию", — подытожил историк.

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