Мужчина на Николаевщине жестоко отлупил пиблуля: бил железным прутом

Собака находилась на привязи

В ноябре 2024 года в Николаевской области на улице в Арбузинке мужчина избил питбуля. Он совершил преступление железным прутом.

Женщина, ставшая свидетелем жестокого обращения с животными, сообщила в полицию. Пишет местное издание "Николаевские новости".

Мужчину нашли. Это 67-летний житель, он рассказал свою версию. По его словам, питбуль напал на соседскую овчарку и покусал ее.

Когда мужчина пытался разнять собак, питбуль бросился и на него. Для обороны мужчина использовал металлический прут.

По свидетельству жителей поселка, питбуль находился на привязи, однако в тот день сорвался с цепи. Собака после избиения выжила, неравнодушные гражданами передали ее волонтерам для оказания медицинской помощи.

А следственные отделения полиции № 1 Первомайского районного отдела начали уголовное производство за жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения, сообщили в полиции Николаевской области.

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