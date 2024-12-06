Мужчина на Николаевщине жестоко отлупил пиблуля: бил железным прутом
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Собака находилась на привязи
В ноябре 2024 года в Николаевской области на улице в Арбузинке мужчина избил питбуля. Он совершил преступление железным прутом.
Женщина, ставшая свидетелем жестокого обращения с животными, сообщила в полицию. Пишет местное издание "Николаевские новости".
Мужчину нашли. Это 67-летний житель, он рассказал свою версию. По его словам, питбуль напал на соседскую овчарку и покусал ее.
Когда мужчина пытался разнять собак, питбуль бросился и на него. Для обороны мужчина использовал металлический прут.
По свидетельству жителей поселка, питбуль находился на привязи, однако в тот день сорвался с цепи. Собака после избиения выжила, неравнодушные гражданами передали ее волонтерам для оказания медицинской помощи.
А следственные отделения полиции № 1 Первомайского районного отдела начали уголовное производство за жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения, сообщили в полиции Николаевской области.
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