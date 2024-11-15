Они спасают жизнь каждый день: в Украине отметили служебных собак (милое видео)

Четвероногие ежедневно помогают военным спасать человеческие жизни

В Украине состоялась третья церемония награждения "Четырехлапые защитники", во время которой отметили 22 служебные собаки из восьми силовых ведомств.

Голландская овчарка хердер Рита вместе со своим кинологом Виталием Мусевичем, представляющим Командование Сил Поддержки, одержали победу в номинации "Минно-розыскная собака". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На церемонии присутствовали представители Вооруженных сил Украины, Главного Управления Разведки, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, СБУ и Управления государственной охраны.

Служебные собаки ежедневно выполняют важнейшие задания на территории Украины. Они помогают военным и спасателям обезвреживать взрывоопасные предметы на деоккупированных территориях, ищут тела погибших после ракетных ударов, предотвращают контрабанду на границе. Четвероногие защитники также принимают участие в выявлении наркотических веществ, поиске пропавших людей и вместе со своими кинологами обеспечивают безопасность граждан Украины.

Каждая служебная собака-участник церемонии имеет значительный опыт в своей сфере. Благодаря их работе спасены сотни жизней и предотвращены многочисленные правонарушения на территории Украины.

Награждение прошло при участии руководства силовых ведомств. Все собаки-победители продолжают нести службу в своих подразделениях и выполняют боевые задания вместе со своими кинологами.

Ранее "Телеграф" писал, что кинологи ответили на 6 актуальных вопросов о дрессировке. Они помогут понять, когда с вашей собакой что-то не так.