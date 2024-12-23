Необычайно красивый зимний рассвет очаровал одесситов (видео)

Необычайно красивые кадры попали в сеть

Утром 23 декабря одесситы могли стать свидетелями очень красивого рассвета. Около семи часов утра небо окрасилось в яркие желтые, оранжевые и розовые цвета. Это создало неповторимую картину зимнего рассвета.

Местные жители активно делились в социальных сетях фотографиями и видео этой природной красоты.

По данным сайта Sinoptik.ua, утром 23 декабря в Одессе наблюдалась ясная погода с температурой воздуха +1°C. Солнце в этот день взошло в 7:39, а закат ожидается в 16:13. В течение дня синоптики прогнозируют пасмурное небо.

Это природное явление совпало с периодом зимнего солнцестояния. Именно после 22 декабря продолжительность светового дня начинает постепенно увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться до летнего солнцестояния, когда день достигнет максимальной продолжительности. Интересно, что в это время в Южном полушарии наблюдается противоположное явление – там отмечают летнее солнцестояние.

По народным приметам 23 декабря издавна считался днем предсказания весенней погоды. Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день шел дождь, то ожидали дождливую весну. Также обращали внимание на поведение диких животных – появление зайцев в садах указывало на суровую зиму.

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