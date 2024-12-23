Надзвичайно красивий зимовий світанок зачарував одеситів (відео)

Надзвичайно красиві кадри потрапили у мережу

Вранці 23 грудня одесити могли стати свідками надзвичайно красивого світанку. Близько сьомої години ранку небо забарвилося у яскраві жовті, помаранчеві та рожеві кольори. Це створило неповторну картину зимового світанку.

Місцеві жителі активно ділилися у соціальних мережах фотографіями та відео цієї природної краси.

За даними сайту Sinoptik.ua, вранці 23 грудня в Одесі спостерігалася ясна погода з температурою повітря +1°C. Сонце цього дня зійшло о 7:39, а захід очікується о 16:13. Протягом дня синоптики прогнозують похмурне небо.

Це природне явище збіглося з періодом зимового сонцестояння. Саме після 22 грудня тривалість світлового дня починає поступово збільшуватися. Цей процес триватиме до літнього сонцестояння, коли день досягне максимальної тривалості. Цікаво, що в цей час у Південній півкулі спостерігається протилежне явище — там відзначають літнє сонцестояння.

За народними прикметами, 23 грудня здавна вважався днем передбачення весняної погоди. Наші пращури спостерігали за природними явищами: якщо цього дня йшов дощ, очікували дощову весну. Також звертали увагу на поведінку диких тварин — поява зайців у садах вказувала на сувору зиму.

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