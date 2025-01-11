В супермаркете Днепра голубь проверял хлеб на свежесть (фото)

В соцсетях шутят, что это новый инспектор по качеству продукции

В днепровском супермаркете "Варус" посетители заметили необычного "покупателя". Это голубь, который стоял прямо на хлебе.

Сообщение опубликовано в местном телеграмм-канале "Труха". Фотографии птицы быстро распространились по местным социальным сетям и вызвали оживленное обсуждение.

Как именно птица попала в торговый зал и на полку с хлебобулочными изделиями — неизвестно. Представители сети супермаркетов "Варус" ситуацию не прокомментировали.

Пользователи социальных сетей отреагировали на необычный случай. Местные жители поделились, что в этом магазине птицы не редкость. По словам одной из комментаторок в течение 20 лет в помещении супермаркета можно было увидеть воробьев, а теперь к ним присоединился еще и голубь.

Некоторые пользователи выразили обеспокоенность гигиеной, другие отнеслись к ситуации с юмором, назвав птицу "контролером качества".

"Ну а что, хлеб с мясом надо есть", "Всех забрали на фронт, только такие работники остались", "Соус от шеф-повара будет", — шутят они.

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