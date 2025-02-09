Укр

В Кривом Роге хотят потратить сотни тысяч на головные уборы для полиции во время войны (тендер)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Полиция охраны Кривого Рога потратит немалую сумму на головные уборы Новость обновлена 09 февраля 2025, 16:19
Полиция охраны Кривого Рога потратит немалую сумму на головные уборы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Речь идет о кепи и шапках

Криворожский городской отдел Управления полиции охраны Украины в Днепропетровской области собирается потратить немалую сумму на закупку головных уборов для своих сотрудников.

Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок prozorro.gov.ua. Речь идет о таких головных уборах:

  • кепи с логотипом "Полиция" (150 единиц);
  • шапки флисовые с логотипом "Полиция" (150 единиц);
  • кепи с логотипом "ВОХР" (150 единиц);
  • шапки флисовые с логотипом "ВОХР" (150 единиц).

Итого планируется закупить 600 единиц кепи и флисовых шапок для полицейских.

Общая стоимость головных уборов для сотрудников криворожского городского отдела полиции охраны составляет 220 тысяч гривен. Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или услуг согласно тендерной документации — до 31 декабря 2025 года включительно.

Полиция охраны — это структурный орган Национальной полиции Украины, задачей которого является охрана объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан. Предшественником Полиции охраны является Государственная служба охраны при МВД Украины, существовавшая с 1993 по 2015 годы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Андреевский сельский совет Краматорского района Донецкой области решил закупить предметы, общая ориентировочная сумма которых превышает миллион гривен. Фронт находится от села всего в 30 километрах.

Теги:
#Украина #Война #Тендер #Кривой Рог #МВД Украины #Головные уборы #Полиция охраны