В Одессе планируют потратить более миллиона гривен на борьбу с крысами и насекомыми (тендер)

Жилищно-коммунальный сервис "Порто-Франковский" в Одессе объявил тендер на дератизацию и дезинсекцию подвалов

Жилищно-коммунальный сервис "Порто-Франковский" в Одессе объявил тендер на проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений жилых домов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Ожидаемая стоимость работ составляет 1,1 миллиона гривен, что почти вдвое превышает среднерыночные цены.

Об этом стало известно из опубликованной тендерной документации на сервисе "Prozorro". Стоимость обработки одного квадратного метра составит около 18 гривен, в то время как на рынке аналогичные услуги стоят от 9 до 11 гривен при обработке площади более 200 квадратных метров.

Тендер был опубликован на платформе 6 февраля. Подать предложения можно до 14 февраля, в тот же день в 13:01 должен начаться аукцион.

Минимальный шаг снижения цены установлен на уровне 5597 гривен, что от всей стоимости закупки составляет 0,5%. Отмечается, что площадь помещения, для которого планируют заказать услуги, составляет 61512,5 квадратных метров.

В документации отмечено, что услуги должны быть предоставлены до конца 2025 года. Оплата будет осуществляться в течение 30 дней после подписания акта принятия-передачи услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что филиал "Укрзалізниці" провел закупки персональных компьютеров на сумму более 2 миллионов гривен.