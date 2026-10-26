Спешите, осталось всего несколько дней: в "АТБ" можно сэкономить 150 грн на популярном продукте

За "Зоряне Сяйво" просят 339,90 грн вместо 490,55 грн, а акционное предложение действует до 27 октября.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" снизили цены на множество продуктов, в том числе и на сладости. Приятные скидки позволяют потратить меньше на покупки и добавить к привычному набору что-нибудь к чаю.

Акционные предложения охватывают разные продукты, поэтому выбор не ограничивается одной позицией, как ранее писал "Телеграф". Для тех, кто планировал купить сладкое, среди товаров со скидкой есть конфеты "Світоч" "Зоряне Сяйво".

Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".

Конфеты "Світоч" "Зоряне Сяйво" продают со скидкой до 27 октября

Их прежняя цена составляла 490,55 грн, а теперь купить конфеты можно за 339,90 грн. Для этого предложения указана скидка 30%.

Разница между старой и акционной стоимостью – 150,65 грн. Именно столько составит экономия при покупке этих конфет по сравнению с прежней ценой.

Акционная цена на "Зоряне Сяйво" будет действовать до 27 октября. Предложение пригодится тем, кто выбирает сладости для домашнего чаепития или угощения близких.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" четыре вида шоколада Roshen подешевели с 67,90 до 37,90 грн за плитку. Скидка составляет 44%. Подробнее – о цене. Акционная цена действует до 27 октября – до этой даты покупатели могут приобрести шоколад со скидкой.