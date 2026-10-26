Бронирование сократят до 95%: кто из работников может потерять отсрочку

Что изменится для бизнеса и кого это коснется

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В Украине планируют изменить правила бронирования военнообязанных . Правительство хочет отделить статус критически важного предприятия от экономических показателей, в частности уровня зарплат и отсутствия налоговых долгов. Из-за этого часть компаний может потерять основания для бронирования сотрудников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого на 12-м Киевском международном экономическом форуме. Он объяснил, какие предприятия считают критически важными, кому обещают сохранить бронирование и когда планируют разработать новые правила.

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Что изменится в бронировании

Правительство планирует разграничить два понятия: критичность предприятия и его соответствие экономическим критериям. Как объяснил Сергей Корецкий, высокая зарплата сотрудников и отсутствие налоговых долгов помогают выводить бизнес из тени и увеличивать поступления в бюджет, но сами по себе не свидетельствуют о критической важности компании.

"Разделяем понятие критичности и экономические критерии бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов – это не одно и то же, что критичность предприятия", – заявил премьер-министр.

Какие предприятия считают критически важными

К критически важным сферам Сергей Корецкий отнес энергетику, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продовольствие и логистику.

В то же время премьер обратил внимание на компании, которые бронируют сотни сотрудников, хотя их реальный вклад в критически важные для государства отрасли может быть ограниченным.

"Но то, что создают большое количество предприятий, будь то ИТ или условно ОПК, где делают три дрона, а сотни людей забронированы, – я условно упрощаю, гиперболизирую в определенном смысле, но так и есть. И таких случаев очень много", – сказал он.

Кому обещают сохранить бронирование

Сотрудникам энергетики и оборонно-промышленного комплекса, по словам премьера, не стоит беспокоиться из-за предстоящих изменений.

"Но тем, что касается людей, которые сегодня работают в энергетике или ОПК, беспокоиться не о чем, потому что более 90–95% будут перебронированы", – заявил Корецкий.

Новую модель взаимодействия государства, бизнеса и военных планируют разработать до 1 декабря. По словам премьер-министра, изменения должны остановить увеличение количества необоснованных бронирований, не допустив при этом падения экономики.

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