"Плюшевое благоустройство" или ночные ужасы: житомирские клумбы завирусились в сети (фото, видео)

Визуально — дискуссионное решение, но местные уверяют: стало уютнее

Не только шины в виде лебедей или украшения из бутылок украшают некоторые дворы спальных районов Украины. Житомир выделился особыми клумбами. Сразу по нескольким адресам в городе на них – старые мягкие игрушки.

Некоторые из них окрашены поверх меха. Обсуждение подобных украшений всколыхнуло видео с одного из таких дворов. Там игрушки, рассаженные на обочине, отделяют клумбу от пешеходной зоны.

В комментариях мнение по поводу такого типа украшений разделилось. Некоторые считают, что это похоже на сцену из голливудского фильма ужасов. Однако нашлись и защитники. Говорят, что в жизни это выглядит лучше, чем на видео, за ними ухаживают, как и за клумбой.

Мнения разделились

Отметим, что в Житомире такие клумбы иногда называют "пушистыми" из-за мягких игрушек, которые обязательно там есть. В одном из дворов микрорайона Крошня создали настоящие инсталляции из десятков игрушек. Некоторые прикреплены проволокой к деревьям или бетонным конструкциям, некоторые аналогично выкрашены. Говорят, это отвратило компании пьяниц со двора.

Клумба в микрорайоне Крошня

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