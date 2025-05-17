"Плюшевое благоустройство" или ночные ужасы: житомирские клумбы завирусились в сети (фото, видео)
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Визуально — дискуссионное решение, но местные уверяют: стало уютнее
Не только шины в виде лебедей или украшения из бутылок украшают некоторые дворы спальных районов Украины. Житомир выделился особыми клумбами. Сразу по нескольким адресам в городе на них – старые мягкие игрушки.
Некоторые из них окрашены поверх меха. Обсуждение подобных украшений всколыхнуло видео с одного из таких дворов. Там игрушки, рассаженные на обочине, отделяют клумбу от пешеходной зоны.
В комментариях мнение по поводу такого типа украшений разделилось. Некоторые считают, что это похоже на сцену из голливудского фильма ужасов. Однако нашлись и защитники. Говорят, что в жизни это выглядит лучше, чем на видео, за ними ухаживают, как и за клумбой.
Отметим, что в Житомире такие клумбы иногда называют "пушистыми" из-за мягких игрушек, которые обязательно там есть. В одном из дворов микрорайона Крошня создали настоящие инсталляции из десятков игрушек. Некоторые прикреплены проволокой к деревьям или бетонным конструкциям, некоторые аналогично выкрашены. Говорят, это отвратило компании пьяниц со двора.
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