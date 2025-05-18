В Запорожье под обстрелами проведут ремонт дома культуры за сотни миллионов гривен

Запорожье находится в 40 километрах от линии фронта

В Запорожье местные власти хотят выделить сотни миллионов гривен на ремонт здания дома культуры завода "Запорожсталь". Здание "клуба-столовой" хотят превратить в многофункциональное общественное пространство.

Об этом говорится в тендере, обнародованном на сайте Prozorro. На капитальный ремонт здания хотят потратить 331 миллион гривен.

Как известно, это здание расположено на улице Независимой Украины, 17, а заказчиком работ является госпредприятие "Местные дороги Запорожской области".

Судя по тендерной документации, в здании планируют провести масштабные работы, поскольку в техническом задании содержится перечень из более двух тысяч строк наименований работ.

Здание было перестроено после Второй мировой войны, а еще одна реконструкция проводилась аж в 1968 году. С тех пор в нем находится Дом культуры "Запорожстали".

Как известно, Запорожье находится в 40 километрах от линии фронта и регулярно обстреливается российскими захватчиками. Например, в ночь на 7 мая в городе была повреждена энергетическая инфраструктура и немало жилых домов.

А в ночь на 2 мая по городу было нанесено не менее десятка ударов, из-за чего пострадало 28 человек.