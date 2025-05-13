Причина пожара пока не установлена, но правоохранители уже признали ее "подозрительной"

В Великобритании произошел очень подозрительный пожар в частном доме, принадлежащем премьер-министру страны Киру Стармеру. Оно расположено на севере Лондона, сам премьер сейчас там не живет.

Об этом сообщило BBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах Великобритании. Отмечается, что был поврежден вход в квартиру, никто не пострадал, пожар потушили за менее чем 20 минут спасательные службы.

Причина пожара пока не установлена, но правоохранители уже признали его "подозрительным". За последние четыре дня в этом же районе произошло еще два пожара, объяснить происхождение которых было очень тяжело. Правоохранители изучают несколько версий инцидента и устанавливают, могут ли эти пожары быть связаны друг с другом.

Сам Кир Стармер не проживает в этом доме с тех пор, как был избран премьером и переехал в резиденцию правительства Британии. В настоящее время эту недвижимость у британского премьера арендуют.

Отметим, недавно западные СМИ писали, что российский режим нашел для себя ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли пожилой домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали изготовление компанией оружия для ВСУ.

В целом, на Западе в последнее время растет количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, в июне 2024 года в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа 2024 года в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.