В городке на Прикарпатье во время войны реконструируют площадь за 34 млн грн (тендер)

Эти улицы формируют историческую площадь города

В Коломне Ивано-Франковской области планируют провести масштабную реконструкцию площади в пределах улиц Симона Петлюры, Ивана Франко и Сечевых Стрельцов. Ожидаемая стоимость проекта составляет 34 736 932 гривны с НДС.

Об этом говорится в объявлении, размещенном 29 мая 2025 г. в системе Prozorro. Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства Коломыйского городского совета. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Тендер предусматривает открытые торги по особенностям, аукцион запланирован на 16 июня. Оплата будет производиться после подписания актов выполненных работ.

Согласно документации предмет закупки классифицируется по ДК 021:2015 как "Строительные работы и текущий ремонт". Местом исполнения указана центральная часть города — в пределах трех улиц, формирующих историческую площадь.

Представление предложений длится до 16 июня, а электронный аукцион назначен на тот же день в 12:29. Оплата предусмотрена по завершении работ и подписании соответствующих актов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области объявили три закупки на ремонт дорог, общая стоимость которых превышает 130 миллионов гривен. Все участки, где планируют провести работы, находятся недалеко от зоны боевых действий.