Профсоюзы заявляют о попытке незаконного отчуждения имущества во Львове и давлении на суд

Представители профсоюзов сообщили об очередной попытке отобрать их имущество во Львове. Речь идет о здании на проспекте Шевченко, 7, которое в свое время передали в собственность профсоюзам в качестве компенсации за здание на площади Григоренко, изъятое еще советской властью.

"Сегодня мы сталкиваемся с новой формой аннексии имущества — на этот раз не от внешнего врага, а со стороны украинских чиновников в собственных интересах и в интересах бизнес-кланов", — подчеркивают в профсоюзах.

Организация также заявила о подаче в апелляционный суд заявления о вновь открывшихся обстоятельствах по делу и о попытке отдельных лиц оказывать давление на судебные органы.

"Не все в мире можно получить за деньги или административное влияние. Чиновники меняются, а народ — не забудет и не простит", — говорится в обращении.

Профсоюзы предупредили, что готовы отстаивать свою позицию публично на мирных собраниях, ведь, по их мнению, в Украине должны господствовать справедливость законность и объективность судебных решений.

"В единстве борьбы за справедливость – наша сила", — подытожили они.