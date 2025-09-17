Профспілки заявляють про спробу незаконного відчуження майна у Львові та тиск на суд

Представники профспілок повідомили про чергову спробу відібрати їхнє майно у Львові. Ідеться про будівлю на проспекті Шевченка, 7, яку свого часу передали у власність профспілкам як компенсацію за будинок на площі Григоренка, вилучений ще радянською владою.

"Сьогодні ми стикаємося з новою формою анексії майна — цього разу не від зовнішнього ворога, а з боку українських чиновників у власних інтересах та в інтересах бізнесових кланів", — наголошують у профспілках.

Організація також заявила про подання до апеляційного суду заяви щодо нововиявлених обставин у справі та про намагання окремих осіб чинити тиск на судові органи.

"Не все у світі можна отримати за гроші чи адміністративний вплив. Чиновники змінюються, а народ — не забуде і не пробачить", — йдеться у зверненні.

Профспілки попередили, що готові відстоювати свою позицію публічно на мирних зібраннях, адже, на їхню думку, в Україні мають панувати справедливість, законність та об’єктивність судових рішень.

"В єдності боротьби за справедливість – наша сила", — підсумували вони.