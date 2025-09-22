Невероятно воняет. В Украине нашли редкий ядовитый гриб, похожий на осьминога (видео)

Он содержит нейротропные вещества

В Ивано-Франковской области нашли довольно интересный гриб, напоминающий осьминога. В народе его называют "пальцы дьявола".

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующие фотографии. Отмечается, что встретить такой гриб довольно тяжело, он считается редкостью.

На фото видно, что Дьявольский гриб не похож на обычный гриб. Ведь имеет несколько длинных отростков и похож на осьминога. Хотя у него есть ножка, но вот его шапочка довольно интересная.

Что известно о Дьявольском грибе

Этот гриб довольно часто называют "пальцы дьявола" или цветок, или звезда, или осьминог. Хотя научное название гриба – Цветовестник Арчера (Clathrus archeri). Такое название обусловлено формой плодового тела гриба. К слову, встретить гриб можно с июля по сентябрь.

Известно, что молодой гриб имеет грушевидную (или яйцевидную) форму. Он покрыт белым перидием (специальной "грибной" оболочкой) и может достигать 3-5 см в диаметре. По мере созревания эта оболочка разрывается и гриб будто взрывается снаружи. Так образуется 4-6 лопастей розового оттенка с сетчатыми ямками.

Дьявольский гриб

Интересно, что сначала лопасти остаются соединенными кончиками, а затем разрываются полностью. Диаметр гриба может достигать 10-15 см. Созревший гриб имеет сильный и неприятный трупный запах. Он привлекает насекомых и помогает распространять споры для размножения. Несмотря на неприятный запах и странный вид, Цветовестник Арчера не является ядовитым грибом.

