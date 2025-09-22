Неймовірно смердить. В Україні знайшли рідкісний отруйний гриб, схожий на восьминога (відео)

Він містить нейротропні речовини

На Івано-Франківщині знайшли досить цікавий гриб, який нагадує восьминога. В народі його називають "пальці диявола".

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідні фото. Зазначається, що зустріти такий гриб досить важко, він вважається рідкістю.

На фото видно, що Диявольський гриб не схожий на звичайних гриб. Адже має кілька довгих відростків і схожий на восьминога. Хоча він має ніжку, але от його шапочка досить цікава.

Що відомо про Диявольський гриб

Цей гриб досить часто називають "пальці диявола", або квітка чи зірка, або ж восьминіг. Хоча наукова назва гриба — Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri). Така назва обумовлена формою плодового тіла гриба. До слова, зустріти гриб можна з липня по вересень.

Відомо, що молодий гриб має грушоподібну (або яйцеподібну) форму. Він вкритий білим перидієм (спеціальною "грибною" оболонкою) і може досягати 3-5 см в діаметрі. За мірою дозрівання ця оболонка розривається і гриб ніби вибухає на зовні. Так утворюється 4-6 лопатей рожевого відтінку з сітчастими ямками.

Диявольський гриб

Цікаво, що спочатку лопаті залишаються з'єднані кінчиками, а потім розриваються повністю. Діаметр гриба може досягати 10-15 см. Дозрілий гриб має сильний і неприємний трупний запах. Він приваблює комах і допомагає поширювати спори для розмноження. Попри неприємний запах і дивний вигляд, Квітохвісник Арчера не є отруйним грибом.

