Пушистые колосья светло-желтого оттенка: на Полтавщине заметили особое растение

Вейник наземный часто растет на берегах водоемов

В Украине можно увидеть растения, которые опасны. В частности, белена черная, плодами которой можно отравиться. В то же время есть много вполне безопасных растений, которые красиво выглядят.

В Facebook-группе "Рослинний світ України" показали, как выглядит растение под названием вейник наземный на Полтавщине. Оно растет в дикой природе, а также его можно посадить на своем участке.

Что известно о вейнике наземном

Вейник наземный относится к однодольным растениям семейства злаковых. Он растет как густой куст с пушистыми соцветиями. Лучше всего развивается на солнце, переносит засуху, а в тени может погибнуть. В общей сложности насчитывается 291 вид вейника. Часто их можно увидеть на берегах водоемов, опушках и суходольных лугах.

Вейник наземный, фото Александра Ванжи

Вейник наземный растет до 1,5-2 метров, хотя есть миниатюрные сорта. Листья растения – длинные, разных оттенков зеленого, а соцветия – длинные колоски светло-желтого оттенка, которые часто сушат на зиму. Вейнику наземному нужны хорошо дренированные и плодородные почвы для полноценного роста.

Вейник наземный растет на опушках, фото Аллы Квашко

Очень часто вейник наземный используют в декоративных целях — для украшения садов, придомовых территорий, а также для оформления букетов. Вейник красиво выглядит даже в холодные сезоны, так что может быть альтернативой живым цветам. Он разрастается на большие площади, поэтому может служить живой изгородью. Растение обладает устойчивостью к болезням и вредителям, не требует обрезки или подкормки. Это хороший вариант для дополнения пространства возле дома.

Вейник наземный сажают возле дома, фото ua-garden.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать с розами в сентябре, чтобы они цвели всю осень. Есть один лайфхак.