Поляки оценят? К границе с Польшей привезли взорванную россиянами сельхозтехнику (фото, видео)

Украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине

К границе с Польшей украинские фермеры, в ответ на блокировку КПП, привезли сельскохозяйственную технику, изуродованную и уничтоженную в результате российской агрессии против Украины. Тракторы, машины и комбайны были разрушены в Херсонской области в Бериславском районе.

Некоторые из них взорвались на минах, некоторые пострадали от обстрелов. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что таким образом украинцы хотят продемонстрировать полякам, в каких условиях работают наши фермеры и сколько им нужно сделать, чтобы собрать урожай. В сети уже активно распространяются фото и видео этой техники.

"Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей, отныне она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди расстрелянной аграрной техники есть тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны с деоккупированных территорий Херсонской области.

"К примеру, трактор К-701 предоставлен предприятием, которое находится на территории Белозерской поселковой общины. Хозяйство было в оккупации с марта по ноябрь 2022 года. Оккупанты уничтожили фактически всю технику, украли урожай. От вражеских обстрелов на территории предприятия остались только руины и воронки от снарядов. Прямой ущерб этого предприятия составил около 5 млн евро", — добавляют в министерстве.

В то же время украинские фермеры подчеркивают, что борются за урожай ценой своей жизни. В 2023 году только в Херсонской области, на деоккупированных территориях, на российских минах взорвалось 20 аграриев, пятеро погибли.

Украинский аграрный сектор за два года полномасштабной войны претерпел более 80 млрд дол прямых убытков и потерь. Такие данные представляет Всемирный банк в отчете об оценках убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3). Повреждена и уничтожена сельскохозяйственная техника на сумму 5,8 млрд долларов.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой сельскохозяйственной продукции эксперты оценивают в 1,97 млрд долл., ущерб из-за повреждения зернохранилищ – 1,8 млрд дол., ущерб, причиненный многолетним насаждением – 398 млн дол., животноводству – 254 млн дол., аквакультуре и рыболовству – 35 млн дол.

Расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.

Ранее "Телеграф" писал, что польско-украинскую границу разблокируют для военной, гуманитарной и медицинской помощи, чтобы она поступала в Украину без задержек.