Не тільки зерно: в Польщі запропонували обмежити імпорт і іншої української продукції (список)

Польські аграрії не витримують конкуренції

Довготривалі протести польських фермерів на кордоні України, спонукають владу Польщи ввести обмеження на українські продукти. Зокрема, це стосується цукру, м'яса птиці, яєць, замороженої малини, яблучного соку, соняшникової та ріпакової олії.

Таким чином планується замінити обмеження на зерно. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Ми прагнемо укласти двосторонню угоду з Україною, яка могла б ефективно замінити ембарго на зерно, а також розширити сферу захисту ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова олія та ріпакова олія", — повідомив міністр.

Він також додав, що треба ввести суттєві обмеження на ввезення чутливих товарів з України з урахуванням детальних, і навіть жорстких прикордонних перевірок.

За словами Секерського, внаслідок відкриття ринку Європейського Союзу та припливу товарів з України найбільших втрат зазнали саме польські фермери.

"Немає сумнівів, що Україні потрібно допомагати, але відкриття імпорту сільськогосподарської продукції до ЄС не може мати такої форми, як зараз, оскільки фермери з Польщі та інших країн ЄС не витримають конкуренції", — зазначив міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що представники українського уряду поїхали до протестувальників на українсько-польський кордон.