Вынужденные мигранты оказываются в неудобном положении

Пока официальные Киев и Варшава пытаются разобраться с ситуацией на польско-украинской границе, вынужденные переселенцы в Польше молчат и не протестуют, и неспроста. Большинство из них получают пособия и боятся их потерять.

Они не хотят рисковать безопасным пребыванием на территории страны-соседки, а потому не хотят участвовать в протестных акциях. Об этом рассказал в интервью "Главкому" народный депутат Николай Княжицкий.

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Что касается украинцев, которые давно живут в Польше, то они якобы подвластны пропаганде этой страны. Поэтому они обвиняют в сложившейся ситуации олигархов из Украины.

"Но даже украинцы, которые здесь живут, находятся под влиянием польской пропаганды. Они часто говорят, что это украинские олигархи продают дешево зерно в Польшу. Но все это мифы", ― сказал Княжицкий.

По мнению нардепа, у украинцев мало объективной информации. И одна из причин ― финансирование телемарафона и канала FreeДом. Вместо этого нужно работать с обществом стран, от которых зависит поддержка Украины.

Блокада польско-украинской границы является политической проблемой. Такой тезис ранее произнес украинский лидер Владимир Зеленский, и Княжицкий придерживается этого мнения. Отметил нардеп и выгоду от блокады границы для России, ведь это один из способов ослабить Украину.

Напомним, что недавно польские фермеры ужесточили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.

Выяснилось, что один из участников протестного движения является российским агентом. Он в интернете распространял пропаганду РФ, и блокировал польско-украинскую границу. Он даже попал в базу "Миротворец" как российский спецагент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал "скорые шаги" для решения ситуации на границе. Он переговорил об этом с профильными министрами.