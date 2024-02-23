Блокада границы: украинские министры поехали к протестующим, но есть нюанс

У украинского правительства есть конкретные шаги и предложения

Представители украинского правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем сегодня, 23 февраля, прибудут на украинско-польскую границу, которую продолжают блокировать польские фермеры. Украинская сторона надеется провести переговоры.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Будут ли на границе представители Польши – неясно.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, работающими над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, отвечающих за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы — эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги — это их личное решение", — отметил Зеленский.

Зеленский призвал поляков прекратить блокировку грузовиков

По словам президента, организовать такую встречу 24 февраля было бы невозможно, ведь в этот день — вторая годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Будет ли присутствовать польская сторона, пока неизвестно.

Глава государства напомнил, что Украина неоднократно открыто предлагала встретиться с польским правительством и обсудить проблемы блокады границы. По словам президента, у украинского правительства есть конкретные шаги и предложения

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Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских фермеров, которые не блокируют границы в ответ на действия польских протестующих.

"Что касается наших фермеров, мне кажется, очень важно их поблагодарить… Что они понимают, что такое государство во время войны, что они самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их пищевые продукты не едут сегодня по польскому пути и не на польский рынок, хочу отметить. Продукты, следующие транзитом, это очень важно", — подчеркнул президент.

Блокада границы продолжается

Польские фермеры возобновили массовые протесты на украинской границе 9 февраля. Они блокируют проезд грузовиков через пункты пропуска, что прямо влияет на украинский экспорт. 11 февраля протесты вышли на новый уровень — фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску и президенту Польши Анджею Дуде организовать встречу чиновников на границе, чтобы найти способ решать проблему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поляки анонсировали протесты на границе еще с одной страной-соседкой. С 1 марта блокируют пункт пропуска на границе с Литвой.