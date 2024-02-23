Украины мало? Поляки анонсировали протесты на границе еще с одной страной-соседкой

Хотят прекратить "зерновую карусель"

Польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, планируют акции протеста на границе с еще одной страной. С 1 марта поляки будут блокировать пункт пропуска в польском поселке Будзиско на границе с Литвой.

В то же время есть возможность, что литовские фермеры устроят ответный протест и перекроют движение со своей стороны. Об этом сообщает in Poland.

По словам координатора протеста польских фермеров на границе с Литвой Кароля Печинского, акция направлена на прекращение так называемой "зерновой карусели". Дело в том, что, по его мнению, зерно из Украины, вероятно, перевозится в Польшу через Люблин или Подкарпатское воеводство.

Затем грузовики направляются в Литву. После пересечения польско-литовской границы транспорт больше не отслеживается польскими службами. На литовской территории меняется документация на зерно, и грузовики возвращаются в Польшу. Груз становится продуктом Европейского Союза и потому может быть свободно ввезен в страну. Печинский считает, что это способ обойти эмбарго, введенное Польшей 15 сентября на импорт зерна из Украины.

Блокада в Будзиско начнется в 10 утра в пятницу, 1 марта, и продлится неделю. К протестам присоединятся фермеры из Варминско-Мазурского и Подлясского воеводств.

Польский поселок Будзыско на карте

Мазурское воеводство на карте

Подлянский воеводство на карте

Основным требованием демонстрантов на польско-литовской границе является участие Литвы в транзитной программе ЕС.

Ожидается, что литовские фермеры присоединятся к протестам в Будзиско. Это связано с тем, что часть зерна, как ожидается, будет выпущена на их собственные рынки и спровоцирует падение цен. По словам активистов "АгроУнии", акции против зерновой карусели будут проходить также на польско-германской границе.

Ранее "Телеграф" писал, что вынужденные переселенцы в Польше молчат и не протестуют, ведь не хотят рисковать безопасным пребыванием на территории страны-соседки. Большинство из них получают помощь и боятся ее потерять.