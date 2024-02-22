"Это вопрос нескольких часов": польско-украинскую границу разблокируют, но есть нюанс

Это будет означать иной тип организационного режима на дорогах и путях

Польско-украинскую границу разблокируют для военной, гуманитарной и медицинской помощи, чтобы она поступала в Украину без задержек. Этот вопрос будет решен в течение нескольких часов.

Соответствующее заявление в четверг, 22 февраля, сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет Onet.

"Для того чтобы военная, гуманитарная и медицинская помощь поступала украинской стороне без задержек, мы включим в перечень критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей. Это вопрос ближайших часов", — заявил Туск.

Премьер подчеркнул, что это будет означать иной тип организационного режима на дорогах и путях. Польша извлечет из этого "практические последствия. По его словам, пока существенных проблем с транспортировкой помощи в Украину не возникало.

В то же время Дональд Туск призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правительства Польши и Украины проведут встречу в Варшаве, чтобы обсудить ситуацию на границе. Туск считает, что для поиска выхода из этой ситуации нужны технические переговоры на уровне ЕС.