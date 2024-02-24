"Украина присоединится к НАТО": Столтенберг мощно обратился к украинцам в годовщину вторжения

Ситуация на поле боя остается очень серьезной, подчеркнул он

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, вступление страны в Альянс уже не вопрос "если", а "когда". До этого момента НАТО будет "стоять рядом с Украиной".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телевизионного обращения к украинцам. Обращение сделано по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сегодня два года, как Россия вторглась в Украину, начав самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны. Ситуация на поле боя остается очень серьезной. Цель президента Путина получить доминирование над Украиной не изменилась, нет никаких признаков, что он готовится к миру. Но мы не должны падать духом. Украина демонстрирует выдающиеся навыки и яростную решимость снова и снова", — отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин начал эту войну, чтобы закрыть двери НАТОи отвергнуть право Украины выбирать свой путь. Однако достиг он совершенно противоположного: сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Альянс помогает Киеву достигать все большей взаимосовместимости еге Вооруженных сил с силами НАТО. Украина и НАТО вместе открывают новый Центр анализа, тренировки и образования в Польше, углубляют политические связи через Совет НАТО-Украина, где проводят консультации и принимают решения вместе.

"Украина присоединится к НАТО – это вопрос не "если", а "когда". Готовя вас к этому дню, НАТО и дальше будет стоять рядом с Украиной. Ради вашей и нашей безопасности", — подчеркнул Столтенберг.

При этом на официальной странице НАТО в соцсети X появился видеоролик с украинскими военными, которые проходили обучение в западных странах. Они зачитывают строки Гимна Украины.

Как сообщал "Телеграф", 24 февраля в Украину прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.