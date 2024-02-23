"Готовы прийти на помощь": в Украине сделали официальное заявление относительно Приднестровья

Непосредственной угрозы для Украины с территории региона сейчас нет

На фоне новостей о том, что Приднестровье намерено присоединиться к России, посол Украины в Молдове Марк Шевченко заявил, что в случае эскалации ситуации, Киев готов прийти на помощь Кишиневу. Властям Молдовы стоит лишь попросить, и Украина тут же откликнется.

Слова дипломата цитирует портал Deschide. Свое заявление он сделал в телеэфире 22 февраля.

"Украинские чиновники неоднократно публично говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее. Каким образом и как быстро она будет предоставлена – это уже будет обсуждаться позже, и это будет зависеть от серьезности ситуации", – сказал Шевченко.

Посол отметил, что Украина серьезно воспринимает проблему оккупированного Приднестровья, в том числе из-за того, что там есть российские военные и могут действовать российские спецслужбы.

В то же время Марк Шевченко подчеркнул, что непосредственной угрозы для Украины с территории региона сейчас нет.

Напомним, в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, заявили о том, что 28 февраля могут "попросить Путина" присоединить их к России. Соответствующее обращение якобы должно быть сделано на собрании депутатов всех уровней.

В свою очередь в Кишиневе отметили, что пока не видят признаков обострения ситуации. Власти страны выразили убеждение, что Тирасполь понимает последствия для себя в случае "неразумных шагов".

Ранее "Телеграф" сообщил, что по данным украинского ГУР, приднестровские депутаты все же не планируют просить Путина аннексировать регион.