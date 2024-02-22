Присоединения к России не будет? У Буданова прокомментировали слухи о Приднестровье

В Приднестровье планировали обратиться к Путину

В ГУР МО Украины опровергли информацию о том, что Приднестровье хочет присоединиться к России. По информации источников разведки, власти непризнанной Республики не планируют обращаться к Путину на собрании 28 февраля.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер ГУР Андрей Юсов. По его словам, подтверждений этой информации на данный момент нет.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья вроде бы попросит РФ, чтобы та присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", — сказал Андрей Юсов.

Источники утверждают, что информация о том, что власти Приднестровья хотят присоединить непризнанную Республику к РФ стали активно распространяться в СМИ. Однако это часть внутреннего политического процесса — власти Приднестровья специально создают давление, чтобы защитить свои экономические интересы.

Напомним, что ряд СМИ в четверг, 22 февраля, распространил информацию о том, в Тирасполе 28 февраля состоится собрание депутатов всех уровней. На нем якобы должны объявить о том, что Приднестровье хочет стать частью РФ и обратиться с соответствующей просьбой к Путину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии хотят присоединить Закарпатье к своей стране. Депутат от ультраправой партии заявил, что референдум поможет Украине и Венгрии решить этот вопрос.