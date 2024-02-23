Приднестровский узел: аннексирует ли Россия часть территории Молдовы и какую игру ведет Путин

Если конгресс примет обращение к Путину с просьбой забрать Приднестровье в РФ, Молдове придется реагировать

В столице непризнанного Приднестровья – Тирасполе – 28 февраля во время конгресса депутатов всех уровней могут обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой присоединить эту территорию к РФ. И хотя в украинской военной разведке уверяют, что присоединения так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") к России не будет, дыма без огня, как известно, не бывает.

Своим мнением о вероятном развитии событий в новой потенциальной "горячей точке" поделился с "Телеграфом"директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001—2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик.

Кейс Приднестровья: расстановка фигур

По словам Виталия Кулика, на 28 февраля, действительно, намечен конгресс депутатов советов всех уровне т.н. "ПМР". А на 5 марта – подобный конгресс в Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова).

"По информации от оппозиционных деятелей Приднестровья, речь идет о том, что будут приняты некие глобальные стратегические решения. Напомню, что в 2006 году состоялся "референдум" в "ПМР", где был поставлен вопрос, поддерживают ли местные жители идею независимости Приднестровья – с последующим присоединением к РФ. Тогда люди массово как бы проголосовали за это решение. Которое осталось нереализованным. Но приднестровцы постоянно апеллируют к нему. Мол, было такое "волеизъявление" граждан", – отмечает эксперт.

Соответственно, продолжает он, нельзя исключать, что на конгрессе будет заявлено о подтверждении "референдума" 2006 года – и последует обращение к Путину с просьбой принять "ПМР" в состав РФ.

"А на 29 февраля намечено путинское обращение к Федеральному Собранию. И он вполне может озвучить там тезис о необходимости принять "братское Приднестровье" в состав России", – говорит Виталий Кулик.

Он считает, что для Приднестровья это будет означать полную дестабилизацию. Ведь в результате данная территория, которая пыталась балансировать между центрами силы, такой баланс утратит.

"На данный момент там сохраняется небольшой контингент российских вооруженных сил, – продолжает эксперт. – Он, безусловно, несет угрозу. Это отложенная история и для Молдовы, и для Запада, и для Украины. Пока официальный Кишинев на уровне проевропейского президента Майи Санду не имеет политической воли для решения вопроса реинтеграции Приднестровья. А украинские военные не могут проводить какие-то военные действия на де-юре территории Молдовы. Несмотря на то, что в "ПМР" находятся российские оккупационные войска", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что инициатором созываемого конгресса выступает "отец-основатель" Приднестровья Игорь Смирнов. Именно он обратился с таким призывом – и нынешний "президент" непризнанного образования Вадим Красносельский его якобы поддержал.

То, что это требование русских – нет сомнений, уверен собеседник "Телеграфа". А причин, по его мнению, тут может быть несколько.

Одна из них – сейчас происходит определенное экономическое давление со стороны Молдовы на "ПМР". Приднестровцы жалуются, что их фактически загоняют в угол, требуют перевести администрирование бизнеса по правилам таможни и налогообложения Молдовы. А это, мол, оборачивается двойным налогообложением, приводит к неконкурентности приднестровских предприятий. И якобы противоречит "Московским документам" 1994 года, которые как бы зафиксировали субъектность внешнеэкономической деятельность Приднестровья.

"Напомню, что история приднестровского урегулирования — это договорные отношения между сторонами конфликта (Молдовой и "ПМР"), а также форматом "5+2": Приднестровье, Молдова, а также – ОБСЕ, РФ и Украина (посредники), США и Евросоюз (наблюдатели). При этом мы прекрасно понимаем, что Приднестровье занимает недружественную позицию по отношению к Украине. Тираспольский режим всячески подыгрывает российскому агрессору. Со стороны Приднестровья были попытки захода ДРГ и дестабилизации ситуации в Украине — как в 2014-м, так и в 2022-м", – подчеркивает Виталий Кулик.

По его словам, в "ПМР" находятся остатки 14-й армии РФ, которая сейчас значится как "отдельная группировка войск". Она формально защищает военные склады в Приднестровье. И формально является базой для миротворческой операции по мандату СНГ на Днестре. Речь идет о примерно 1,6 тыс. "штыков".

"В действительности большинство там – приднестровцы, жители региона с паспортами разных стран (их может быть три-четыре). И это не способ политической лояльности, а средство передвижения для многих, – поясняет эксперт. – Сама приднестровская армия – около восьми тысяч личного состава. Но это лишь на бумаге. В действительность вояк там куда меньше. Но больше, чем вооруженные силы Республики Молдова. Да и вооружение и техника и военнослужащих "ПМР" лучше, чем у молдавских. Но никто пока и не говорит о неком их военном соприкосновении".

Сценарий-минимум и сценарий-максимум

Если конгресс примет обращение к Путину с просьбой забрать Приднестровье в РФ, Молдове придется на это как-то реагировать. Да и Украине – тоже, считает Виталий Кулик. При таком раскладе территория "ПМР" уже может рассматриваться нами в качестве военной цели. При этом оставаясь территорией Молдовы, согласно международным нормам.

"Без обращения официального Кишинева с просьбой помочь в защите территориальной целостности, мы ничего делать не можем", – акцентирует эксперт.

Он отмечает, что такая двойственность повышает риски для самого Приднестровья, местных элит и населения. Ведь они в любой момент могут быть вовлечены в военный конфликт. Со всеми вытекающими…

"Защитить Приднестровье русские не могут в силу разных причин. В том числе из-за отсутствия общих границ. Высадка десанта в Одесской области практически невозможна (если рискнут, это может сопровождаться серьезными потерями, особенно учитывая, что мы уже потопили немало их больших десантных кораблей). Как и пробивание "коридора" через Николаевскую область. Такова на данный момент расстановка военных сил", – поясняет Виталий Кулик.

Есть и другой сценарий, продолжает он. К примеру, конгресс созывается не для грядущей аннексии, а для оказания политического давления на Республику Молдова, с целью дестабилизации ситуации там.

"Есть ведь не только проблемы для экономических агентов Приднестровья в Молдове (сейчас по "серой зоне" и контрабанде наносят серьезные удары), но и желание Кремля получить лояльную власть в Кишиневе. Там скоро выборы. Действующая проевропейская президент Санду с трудом может мобилизовать свой электорат. А дестабилизация подорвет ее политические перспективы, не даст эффективно провести референдум по закреплению евроинтеграционных устремлений", – раскладывает ситуацию эксперт.

Пророссийские политические силы явно поднимают градус в Молдове, подчеркивает Виталий Кулик. Если на этом фоне еще и приднестровцы примут обращение к РФ о якобы желании стать ее частью, причем с размытой формулировкой, это создаст дополнительное давление на Кишинев.

"При этом русские могут, к примеру, не давать четкого ответа. Мол, мы приняли к сведению ваше обращение, но окончательное решение будет зависеть от действий Молдовы. Насколько та станет покладистой. Но мы не оставим наших "приднестровских братьев" и тому подобное. И эта подвешенность будет серьезно давить на Молдову. Создавая почву для срыва референдума о евроинтеграции – и приходу к власти пророссийского лидера, готового блокироваться с той же партией ШОР и социалистами", – предупреждает эксперт.

Это, уточняет он, сценарий-минимум. А сценарий-максимум – попытка аннексии, приправленная заявлением Путина о возможности использования ядерного оружия в случае "нарушения территориальной целостности РФ и создании экзистенциальной угрозы для ее существования". В случае, если Приднестровье быстренько оформят как часть Российской Федерации. Такое себе предупреждение на случай, если Молдова и Украина попытаются решить ситуацию силовым путем.

"Безусловно, это – повышение ставок. Но не стоит искать какое-то рациональное зерно в решениях Кремля, – считает Виталий Кулик. – То же широкомасштабное вторжение РФ в Украину, длящееся уже два года, рационально объяснить нельзя. Это не об интересах России. Исключительно – об иррациональном, личном взгляде (фобии) Путина и его ближайшего окружения на миропорядок. Который, по их мнению, можно сковырнуть, разрушить своими действиями.

И в этой "логике" по Приднестровью вполне вероятен вариант в стиле обоснования Москвой вторжения в Украину. Вне всякой нормальной логики. Просто чтобы не дать Молдове уйти в европейское плаванье, как РФ пыталась и пытается не дать это сделать Украине. Повышая градус. Угрожая шарахнуть тактическим ядерным оружием, если кто-то попытается сделать что-то в Приднестровье вразрез с политикой путинского режима".

К сожалению, ни Румыния, ни в целом НАТО вмешиваться в эту историю не будут, прогнозирует эксперт. Да, вероятны новые санкции, озабоченность, усиление военно-технического сотрудничества с Кишиневом. Но румыны не пойдут защищать территориальную целостность Молдовы, уверен Виталий Кулик.