"Европа допустила пару ошибок": в немецком Бундестаге призвали партнеров помогать Украине лучше

Надо остановить русский террор

Глава комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот сказал, что Европа совершила "пару ошибок", сфокусировавшись на способностях собственной оборонной индустрии. По его словам, необходимо покупать по миру все, что есть, чтобы обеспечить победу Украины.

Об этом Рот сказал в эфире Welt во время визита в Киев. Он считает, что нужно остановить российский империализм, поскольку в случае поражения Украины война продолжится на территории Европы.

Свою речь председатель комитета иностранных дел Бундестага начал с признания того, что Европа допустила "пару ошибок".

Ведь основной фокус ее внимания был прикован к возможностям своей оборонной индустрии. Поэтому важно покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных.

В частности, он призвал такие крупные европейские экономики, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, брать пример с балтийских и североевропейских коллег.

Также Рот подверг критике несоблюдение обещания относительно предоставления Украине 1 млн боеприпасов.

"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе — ПВО и ракеты к ней. Третье — вооруженные дроны", — отметил глава.

По его словам, не следует забывать и о поставках дальнобойных ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что мировые лидеры выразили поддержку Украине во вторую годовщину войны.