"Європа допустила пару помилок": у німецькому Бундестазі закликали партнерів допомагати Україні краще

Треба зупинити російський терор

Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот сказав, що Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись на спроможностях власної оборонної індустрії. За його словами, наразі необхідно купувати по світу все, що є, аби забезпечити перемогу України.

Про це Рот сказав в ефірі Welt під час візиту до Києва. Він вважає, що треба зупинити російський імперіалізм, оскільки у разі поразки України — війна продовжиться на території Європи.

Свою промову голова комітету закордонних справ Бундестагу почав з визнання того, що Європа допустила "пару помилок".

Адже основний фокус її уваги був прикутий до спроможностей власної оборонної індустрії. Тому наразі важливо купувати все необхідне у світі, аби забезпечити українських військових.

Зокрема він закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

Також Рот розкритикував недотримання обіцянки щодо надання Україні 1 млн боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге — ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони", — відзначив голова.

За його словами, не слід забувати й про постачання далекобійних ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що світові лідери висловили підтримку Україні у другу річницю війни.