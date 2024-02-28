Кто заплатит за высыпанное поляками украинское зерно: в Минагрополитики прокомментировали

Тем, кто рассыпал зерно на путях, теперь придется за него платить

За украинское зерно, высыпанное из грузовых вагонов на пути во время так называемых протестов польских фермеров, будут платить те, кто его рассыпал. Повреждение частной собственности в любой цивилизованной стране – это нарушение законодательства.

Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Национального телемарафона. Он напомнил, что от 160 до 180 тонн зерна, которое рассыпали протестующие, направлялось в Марокко.

"Тот, кто нанес ущерб, должен возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно… Надеемся на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию ущерба теми, кто его нанес", – отметил он.

По словам Высоцкого, Украина подтверждает, что в Польше начали открывать уголовные производства относительно случаев, когда так называемые "протестующие"-фермеры рассыпали украинское зерно. Потому они еще и компенсируют его стоимость – никуда не денутся.

Напомним, в последнее время во время так называемых протестов польских фермеров участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами. Например, 24 февраля в Польше снова рассыпали украинское зерно.

25 февраля произошла самая масштабная диверсия: поляки повредили 8 вагонов с украинской кукурузой и высыпали зерно на пути. Из 8 вагонов высыпалось до 180 тонн кукурузы, большую часть собрали, но 30 тонн придется утилизировать.