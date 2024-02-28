Макрон и Шольц "побили горшки", и не только из-за Украины: отношения двух ведущих стран все хуже

Открытый спор в Париже вызвал обеспокоенность среди дипломатов ЕС

Отношения между двумя важнейшими партнерами ЕС, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем становятся все более прохладными. Причина не только в расхождении взглядов касательно помощи Украине в войне против России.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что на конференции по оказанию помощи Украине в Париже, Макрон открыто упрекнул Шольца, в то время как тот обвинил Францию в недостаточной поддержке Украины.

"Макрон заговорил о разведении западных сухопутных войск в Украину после того, как Шольц оправдал свой отказ от снабжения крылатых ракет "Taurus" страхом эскалации войны. Вместе с тем, Макрон напомнил канцлеру, что два года назад Германия "предлагала спальные мешки и каски, а теперь заявляет, что нам нужно работать быстрее и упорнее, чтобы получить ракеты и танки", — пишет издание.

Отношения между двумя партнерами, западные СМИ уже окрестили "ледниковым периодом". Отмечается, что это "только последний эпизод в процессе отчуждения, которое ни Макрон, ни Шольц на самом деле не могут себе позволить, учитывая накапливающиеся у обоих проблемы в собственных странах".

Разногласия между странами обострились также из-за предложения Франции создать общие долги стран ЕС, то есть так называемые еврооблигации с преимущественно немецкой ответственностью. В этот раз речь идет о расходах на оборону стран ЕС, однако правительство Германии выступает категорически против этого и отмечает, что общие займы на коронавирус были "единичным исключением".

Протесты фермеров в Европе также внесли свою долю в ухудшение отношений. Журналисты Bild отмечают, что "под давлением улицы и протестующих" Франция заблокировала соглашение о свободной торговле с южноамериканскими государствами МЕРКОСУР, переговоры о котором велись почти 20 лет. По словам федерального правительства, соглашение имело "большое макроэкономическое и стратегическое значение для Германии".

Также Берлин и Париж все острее спорят о роли атомной энергии в замене ископаемого топлива. Мнения разделились и относительно того, должен ли водород, производимый с помощью атомной энергии, способствовать энергетическому переходу в Европе.

Открытый спор в Париже вызвал большую обеспокоенность среди дипломатов ЕС, пишет издание. Особенно в преддверии европейских выборов в июне, где успехи и единство ЕС должны выйти на первый план.

"Прежде всего, раздорам в ЕС порадуется Путин", — отмечают журналисты Bild.

Подчеркивается, что в Европейском парламенте уже некоторое время с беспокойством относятся к руководящей команде Шольца/Макрона.

"Самая большая проблема в том, что Шольц и Макрон не ведут за собой. Единственное, что можно им сказать: делайте, наконец, свою работу", — сказал в комментарии Bild лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Напомним, ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что отношения между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном вызывают беспокойство. Отсутствие консенсуса между Парижем и Берлином приводит к ряду проблем.