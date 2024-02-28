Санкции не мешают: Россия установила рекорд по экспорту нефти

Цифра достигла 3,5 миллиона баррелей

Несмотря на введенные странами ЕС и НАТО санкции, в результате которых некоторые флоты не могут возить нефть, Россия все же продолжает ее экспорт. За последние четыре месяца он вырос до рекордного уровня.

Об этом пишет издание Bloomberg. Усложнение поставки сырой нефти "Сокол" компенсировано.

Известно, что с острова Сахалин на Тихоокеанском побережье произошло временное прекращение поставок российской сырой нефти "Сокол". Но это стремительно компенсировалось ростом поставок нефти ESPO из порта Козьмино. Таким образом, объем экспорта повысился почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

По статистическим данным, на 365 000 баррелей в день выросли еженедельные поставки, достигнув уровня 3,5 миллиона, что примерно на 215 000 баррелей в день превышает целевой показатель по состоянию на 5 ноября 2023 года.

То есть опасения индийскими нефтепереработчиками американских санкций, повлекшее затруднения с нефтью "Сокол", было решено. По меньшей мере 14 грузов общим объемом 10 млн баррелей с нефтью "Сокол" все еще находятся на судах.

Напомним, что ранее сообщалось о доставке в Индию трех грузов "Сокола" и перенаправлении нескольких других в Китай.

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