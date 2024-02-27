Отправка войск НАТО в Украину: с заявлениями выступили Шольц и Сунак

Президент Финляндии солидарен с коллегами

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину.

Об этом политик сообщил в Twitter (X), передает "Телеграф". Он дал понять, что "ни один солдат" не будет отправлен.

"Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужно оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно: наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас", — написал Шольц.

Также идею отправки войск западных стран в Украину отвергла Великобритания. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунак.

"Помимо небольшого количества персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по масштабному развертыванию", — сказал он.

Президент Финляндии Саули Нийнисте также заявил, что не намерен отправлять своих военных.

Напомним, после встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск из европейских стран или НАТО в Украину. После этого Чехия, Польша и Швеция отказались от идеи присутствия своих военных на украинской земле.

Ранее "Телеграф" писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. Ведь таких планов у НАТО сейчас нет.