Россиянам стоит поторопиться: Литва предупредила о новых ограничениях для водителей авто на российских номерах

Успеть нужно до 11 марта

В Литве с 11 марта будут конфискованы машины на российских номерах. Избежать этого можно, если сменить регистрационный номер автомобиля на литовский или другой страны Европейского Союза до указанного дня, или если вывезти автомобиль из страны.

Об этом сообщила литовская таможня. Кроме конфискации машины, владельцам грозит штраф.

"По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС. С 11 марта лица, которые будут иметь автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и будут привлекаться к ответственности, предусмотренной статьей 515 КУоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва имплементирует Регламент Совета Европы №833/2014, требования санкций, указанные в статье 3, позволявшие до 2023 года 19 декабря регистрировать въехавшие в Евросоюз автомобили. Однако уже с 11 марта 2024 г. машины, зарегистрированные в России, не могут находиться на территории Литвы или должны пройти перерегистрацию до сих пор.

Литовская таможня сделает исключение только для тех граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в России по упрощенному проездному документу (СПД). Но этот переезд не может длиться более 24 часов. Также во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец. Если владельца нет в машине, транспортное средство на территорию Литвы не пустят.

Ранее "Телеграф" писал, что с 10 часов утра среды, 13 сентября, Эстония запретила въезд автомобилей с номерами российской федерации. Таким образом уже все три страны Балтии выполнили рекомендации Европейской комиссии о том, что странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с номерами России.