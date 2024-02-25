Нужно быть смелее: Сунак призвал к конфискации российских активов

Также Сунак призывает США продолжить оказание поддержки Украине

Запад должен вести себя смелее и конфисковать все замороженные российские активы. Это позволит нанести сильный удар по российской экономике и финансированию Москвой войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает информационное агентство Reuters. Он напомнил, что Украина нуждается в помощи – нужны оружие дальнего действия, беспилотники и боеприпасы.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов", — сказал Сунак.

Кроме того, он призвал США продлить финансовую и военную помощь Украине. Он отметил, что надеется на понимание ситуации американским правительством.

Как сообщалось ранее, постоянные представители стран Европейского союза приняли предварительное соглашение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

Однако государства Европейского Союза не проявили особого энтузиазма при предложении Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Правительство хотело инициировать выпуск долговых обязательств, которые должны привлекать средства на восстановление страны.