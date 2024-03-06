Трампу будет еще проще: Хейли официально сняла свою кандидатуру

Член Республиканской партии Никки Хейли официально сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки на пост президента США. Это произошло после того, как политик проиграла своему конкуренту-республиканцу Доналду Трампу праймериз в "супервторник".

Об этом сообщает CNN, The Guardian, The Independent и другие иностранные СМИ. Бывший губернатор Южной Каролины выступила с речью в Чарльстоне после того, как проиграла Трампу 14 из 15 соревнований "Супервторника". Ее единственная победа состоялась в Вермонте.

Во время своего выступления она заявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию.

"Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я не сожалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю", — сказала Никки Хейли.

Кроме того, она не поддержала Дональда Трампа в своей речи заявив, что он должен завоевать голоса членов Республиканской партии и за ее пределами тех людей, которые ранее его не поддерживали. При этом она не стала призывать людей голосовать за Дональда Трампа.

"По всей вероятности, Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии, когда соберется наша партийная конвенция в июле. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего. Я желаю успехов любому, кто станет президентом Америки. Наша страна слишком драгоценна, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас. Теперь Дональд Трамп должен заслужить голоса тех членов нашей партии и за ее пределами, кто его не поддержал. И я надеюсь, что он это сделает. В лучшем случае политика заключается в том, чтобы привлекать людей к вашему делу, а не отталкивать их. Нашему консервативному делу крайне необходимо больше людей", — сказала Никки Хейли.

Также она объяснила, что ее желание баллотироваться на пост президента США было вызвано любовью к своей стране. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и подчеркнула, что США обязаны и дальше поддерживать Украину. Если Америка отступит, то война распространится еще дальше.

"Наш мир горит из-за отступления Америки. Поддержка наших союзников в Украине, Израиле и Тайване является моральным долгом. Но это еще не все. Если мы отступим дальше, войны будет больше, а не меньше", — сказала республиканец.

Выход Никки Хейли из президентской гонки означает, что Трамп теперь сможет объединить ресурсы своего штаба и аппарата Республиканской партии — это поможет ему в борьбе с Джо Байденом. Но согласно экзит-поллам, около трети избирателей, которые поддержали Хейли на праймериз, не хотят поддерживать Трампа на общих выборах в ноябре 2024 года.

При этом Дональд Трамп уже обратился к соратникам Хейли и призвал поддержать его на выборах.

"Вчера вечером Никки Хейли потерпела рекордное поражение, несмотря на то, что демократам по неизвестным причинам разрешено голосовать в Вермонте и на различных других республиканских первичных выборах. Большая часть ее денег поступила от радикальных левых демократов, как и многие из ее избирателей, почти 50%, согласно опросам. Я хотел бы поблагодарить мою семью, друзей и Великую Республиканскую партию за то, что они помогли мне провести, безусловно, самый успешный "Супервторник" в истории, а также хотел бы пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к величайшему движению в истории. История нашей Нации. Байден — враг, он разрушает нашу страну. Сделайте Америку снова великой", — написал он в соцсети.

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