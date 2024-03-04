Трамп впервые потерпел сокрушительное поражение на праймериз: где республиканцы отдали голоса за Хейли

Трамп уже истерически отреагировал на поражение

Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на должность кандидата в президенты США на выборах 2024 года от Республиканской партии, потерпел первое поражение. Это поражение для него весьма ощутимо, поскольку он был наголову разгромлен в столичном округе Колумбия, где находится Вашингтон, не собрав там ни одного голоса.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что соперница Трампа, Никки Хейли, получила все 19 голосов делегатов округа, что стало первой ее победой в кампании 2024 года.

По словам самой Хейли, она не собирается покидать кампанию, несмотря на предыдущие поражения в нескольких штатах. По ее мнению, избиратели в США заслуживают альтернативы Трампу.

Сам Трамп очень болезненно воспринял поражение, поскольку опубликовал из-за этого очередной саркастический пост в собственной соцсети. В нем он несколько раз оскорбил Хейли, среди прочего сравнив Вашингтон и Колумбию с болотом, а Хейли назвав "королевой болот".

Как писал "Телеграф", до этого Трамп выиграл очередные праймериз из Республиканской партии. В штате Мичиган он обошел Хейли, свою конкурентку на предстоящих выборах президента с предварительным результатом 67,1% голосов против 27,8%.

Трамп сейчас имеет в активе три победы. Он смог обойти Хейли даже в ее родном штате – Южной Каролине, где набрал 60% против ее 40%.