Помогут самолеты: NASA предлагает радикальный план борьбы с изменением климата

Также они собираются задействовать немало льда

Команда из NASA собирается радикально бороться с изменением климата на Земле из-за глобального потепления. Так, исследователи раскрыли амбициозную стратегию борьбы с изменением климата путем засеивания атмосферы миллионов тонн льда.

Каким образом NASA это будет делать

По информации DailyMail, помогут в решении этой проблемы самолеты, которые будут летать на высоте 17,6 км, что на 6 км выше, чем летают коммерческие самолеты. Именно они будут распиливать частицы льда, что и должно привести к охлаждению атмосферы. Согласно предложению, это позволит заморозить воду, удалив водяной пар, прежде чем он превратится в выбросы парниковых газов, удерживающих тепло от выхода в космос, что в конце концов приведет к повышению температуры на Земле.

Исследователи считают, что частицы льда заморозят воду, которая потом упадет обратно на Землю, удалив лишний водяной пар, что приведет к обезвоживанию атмосферы, где вода превращается в удерживающий тепло газ. План совместно разработан в сотрудничестве NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Физик NOAA Джошуа Шварц отмечает, что их с коллегами план совсем не то, что они могут реализовать прямо сейчас. Фактически их работа требует дальнейшего изучения, чтобы этот план мог быть реализован в будущем. Авторы исследования также отмечают, что их план не направлен на снижение влияния углекислого газа, а лишь предполагает охлаждение атмосферы Земли на 1/70, что равно количеству тепла, которое приходится на углекислый газ.

Данные NASA свидетельствуют о том, что водяной пар является самым распространенным парниковым газом на планете, на его долю приходится половина парникового эффекта на Земле. Предполагается, что частицы льда будут введены в атмосферу Земли в точке в западной части Тихого океана – области размером с Австралию. Выбор на этой точке остановился из-за того, что тропопауза (граница, отделяющая тропосферу от стратосферы) над тропической западной частью Тихого океана является решающим фактором для определения количества водяного пара, переносимого в стратосферу.

Авторы исследования проверили эффективность своего плана на компьютерных моделях и пришли к выводу, что такая стратегия может привести к понижению температуры Земли на 10%. Впрочем, по мнению исследователей, существуют и побочные эффекты этого варианта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как NASA будет предупреждать мир в случае астероидной катастрофы. Для этого организация сотрудничает с глобальной коалицией.