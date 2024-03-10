Доигрались: США угрожают ввести санкции против крупнейшего банка Австрии из-за бизнеса в России

В 2023 году Raiffeisen Bank заработал в России 1,3 млрд евро

Крупнейший австрийский банк с мировым именем Raiffeisen Bank International (RBI) может оказаться под американскими санкциями. Причина в том, что банк все еще ведет бизнес в России, оставаясь одним из восьми западных банков, работающих на территории страны-агрессора.

Об этом пишет издание EUobserver. Известно, что Raiffeisen Bank получил предупреждение Министерства финансов США.

Американский Минфин пообещал отрезать банк от финансовой системы мира в том случае, если Raiffeisen Bank продолжит бизнес в РФ и финансирование российских террористов. Прессслужба банка отказалась от комментариев, когда издание обратилось с запросом.

В 2023 году Raiffeisen Bank заработал в России 1,3 млрд евро. На территории РФ находится 490 филиалов банка, где работают около 10 тысяч человек. Более того, банк не только финансирует налогами российский террористический режим – он также предоставляет кредитные льготы военнослужащим российской террористической армии.

В Министерстве финансов США не ответили на вопрос издания о возможности санкций против других банков, все еще работающих в России. Кроме Raiffeisen Bank, там осталось еще семь западных банков. Это нидерландский ING, германские Commerzbank и Deutsche Bank, скандально известный венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и Unicerdit, а также шведский банк SEB. В частности, именно Commerzbank рассказал изданию, что представители Минфина США также предупредили банк об угрозе санкций из-за бизнеса в России.

Как ранее писал "Телеграф", Украина не исключила австрийский Raiffeisen Bank International из списка спонсоров войны. Крупнейший западный банк, работающий на территории России, призвали разорвать связи с Москвой.