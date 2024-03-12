Украина - лидер по импорту оружия в Европе, а РФ теряет продажи и рынки сбыта - данные SIPRI за 4 года

У Украины есть все шансы стать самым крупным в мире импортером оружия

Россия, несмотря на два года войны с Украиной, продолжает входить в тройку лидеров по экспорту вооружения в мире. Однако за последние пять лет поставки сократились больше, чем в половину.

Об этом стало известно из инфографики "Слово и дело" на основании данных Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Одним из наиболее активных импортеров российского вооружения является Китай.

Так, на первом месте по экспорту вооружения в мире остаются США. По сравнению с 2014-2018 годами им удалось в 2019-2023 годах нарастить свою долю в общем объеме на 17% до 42%.

Лидерами по приобретению оружия и боеприпасов США стали Саудовская Аравия (15%), Катар – 8,2%, Кувейт – 4,5%, Израиль – 3,6%. В целом доля стран Ближнего Востока составляет примерно 38% от общего экспорта США.

Кроме того, за последние пять лет вырос экспорт оружия в Японию, Южную Корею и Австралию. Европа занимает в общем американском оружейном экспорте 28%, а Украина лишь 4,7%.

На втором месте по экспорту оружия в мире оказалась Франция с общей долей 11%, что на 47% больше, чем за 2014-2018 года. Всего страна поставляет свое вооружение в 64 страны, а в тройку лидеров входят Индия (29%), Катар (17%) и Египет (6,4%).

При этом основная часть французского вооружения в период с 2019 по 2023 года ушла в страны Азии и Океании (42%), Ближнего Востока (34%), Европы (9,1%).

Третье место по экспорту оружия в мире занимает Россия. Однако за последние пять лет поставки в другие страны упали на 53% по сравнению с 2014-2018 годами. Одним из признаков снижения стало сокращение количества стран, которым РФ поставляла свое оружие — с 31 государства в 2019 году осталось только 12 в 2023 году.

Больше всего оружия (68%) Россия экспортирует в Азию и Океанию, в то время как страны Ближнего Востока и Африки занимают всего 13% и 10% от общего объема соответственно. Крупнейшими покупателями российского вооружения стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%).

К слову, Китай занимает четвертое место в мировом рейтинге по экспорту оружия (5,8%). В тройку стран-покупателей вошли Пакистан (61%), Бангладеш (11%) и Таиланд (6%).

Пятое место занимает Германия с показателем в 5,6%. Лидерами по экспорту стали Египет (20%), Украина (12%) и Израиль (12%).

Что касается Украины, то наша страна за последние годы нарастила импорт вооружения 6633%, что позволило ей занять 4-е место среди мировых импортеров с общей долей 4,9% и выйти на первое место в Европе с показателем 23%. Наиболее активными поставщиками вооружения были три страны: Штаты (39%), Германия (14%) и Польша (13%). При этом, как отмечают в SIPRI, с начала полномасштабного вторжения в Украину поставляют вооружение минимум 30 стран.

"Это означает, что Украина с некоторым отрывом станет крупнейшим в мире импортером оружия в 2023 году", — говорится в исследовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия производит достаточно оружия, чтобы воевать еще на протяжении нескольких лет в том темпе, который развивает сейчас. При этом эксперты отмечают, что к качеству техники и боеприпасов есть вопросы.