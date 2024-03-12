Україна — лідер з імпорту зброї в Європі, а РФ втрачає продаж та ринки збуту — дані SIPRI за 4 роки

Україна має всі шанси стати найбільшим у світі імпортером зброї

Росія, попри два роки війни з Україною, продовжує входити до трійки лідерів з експорту озброєння у світі. Проте за останні п’ять років постачання скоротилося більше, ніж у половину.

Про це стало відомо з інфографіки "Слово та діло" на підставі даних Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI). Одним із найактивніших імпортерів російського озброєння є Китай.

Так, на першому місці з експорту озброєння у світі залишаються США. Порівняно з 2014-2018 роками їм вдалося у 2019-2023 роках наростити свою частку у загальному обсязі на 17% до 42%.

Лідерами з придбання зброї та боєприпасів США стали Саудівська Аравія (15%), Катар – 8,2%, Кувейт – 4,5%, Ізраїль – 3,6%. Загалом частка країн Близького Сходу становить приблизно 38% загального експорту США.

Крім того, за останні п’ять років зріс експорт зброї до Японії, Південної Кореї та Австралії. Європа займає у загальному американському збройовому експорті 28%, а Україна лише 4,7%.

На другому місці з експорту зброї у світі опинилася Франція із загальною часткою 11%, що на 47% більше, ніж за 2014-2018 роки. Усього країна постачає своє озброєння до 64 країн, а до трійки лідерів входять Індія (29%), Катар (17%) та Єгипет (6,4%).

При цьому основна частина французького озброєння в період з 2019 до 2023 року пішла до країн Азії та Океанії (42%), Близького Сходу (34%), Європи (9,1%).

Третє місце з експорту зброї у світі посідає Росія. Проте за останні п’ять років постачання до інших країн впало на 53% порівняно з 2014-2018 роками. Однією з ознак зниження стало скорочення кількості країн, яким РФ постачала свою зброю — з 31 держави у 2019 році залишилося лише 12 у 2023 році.

Найбільше зброї (68%) Росія експортує до Азії та Океанії, тоді як країни Близького Сходу та Африки займають лише 13% та 10% від загального обсягу відповідно. Найбільшими покупцями російського озброєння стали Індія (34%), Китай (21%) та Єгипет (7,5%).

До речі, Китай посідає четверте місце у світовому рейтингу експорту зброї (5,8%). До трійки країн-покупців увійшли Пакистан (61%), Бангладеш (11%) та Таїланд (6%).

П’яте місце посідає Німеччина з показником у 5,6%. Лідерами з експорту стали Єгипет (20%), Україна (12%) та Ізраїль (12%).

Щодо України, то наша країна за останні роки наростила імпорт озброєння на 6633%, що дозволило їй посісти 4-е місце серед світових імпортерів із загальною часткою 4,9% і вийти на перше місце в Європі з показником 23%. Найбільш активними постачальниками озброєння були три країни: Штати (39%), Німеччина (14%) та Польща (13%). При цьому, як зазначають у SIPRI, з початку повномасштабного вторгнення в Україну постачають озброєння щонайменше 30 країн.

"Це означає, що Україна з деяким відривом стане найбільшим у світі імпортером зброї у 2023 році", - йдеться у дослідженні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія виробляє достатньо зброї, щоб воювати ще протягом кількох років у тому темпі, який розвиває зараз. При цьому експерти наголошують, що до якості техніки та боєприпасів є питання.